В Краснодарском крае 28 июля объявили ракетную опасность

Днем 28 июля на черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность. Уведомление поступило около 15:42 по мск через мобильное приложение МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жителям региона рекомендуют сохранять спокойствие и проявлять внимательность. Власти просят избегать открытых пространств на улице, зайти в закрытое помещение без окон и находиться там до получения сигнала отбоя.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на Крымском мосту приостановили движение транспорта. Причины не уточняются. К 15 часам в очереди на досмотр перед въездом на переправу со стороны Тамани скопилось 574 автомобиля. Со стороны Керчи досмотра ожидали 811 машин. Примерное время ожидания составляло около двух и трех часов соответственно.

Анна Гречко