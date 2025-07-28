В Краснодарском крае 28 июля объявили ракетную опасность
Днем 28 июля на черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность. Уведомление поступило около 15:42 по мск через мобильное приложение МЧС России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Жителям региона рекомендуют сохранять спокойствие и проявлять внимательность. Власти просят избегать открытых пространств на улице, зайти в закрытое помещение без окон и находиться там до получения сигнала отбоя.
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на Крымском мосту приостановили движение транспорта. Причины не уточняются. К 15 часам в очереди на досмотр перед въездом на переправу со стороны Тамани скопилось 574 автомобиля. Со стороны Керчи досмотра ожидали 811 машин. Примерное время ожидания составляло около двух и трех часов соответственно.