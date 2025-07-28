Глава СКР требует доклад по делу об убийстве матери и ребенка в Краснодаре

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального управления ведомства представить доклад о ходе и результатах судебного разбирательства по делу об убийстве женщины и ее малолетней дочери, совершенном в Краснодаре в январе 2023 года. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

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Поводом для обращения стали сообщения в СМИ и в социальных сетях, в которых выражается недовольство затягиванием процесса и опасения родственников погибших относительно возможного ухода обвиняемого от ответственности.

Согласно материалам следствия, преступление было совершено в ходе конфликта: обвиняемый задушил бывшую сожительницу и ее двухлетнего ребенка, после чего на следующий день поджег квартиру, чтобы скрыть следы содеянного. Расследование велось по ст. 105 и 167 УК РФ, дело было передано в суд. Однако, как утверждают представители потерпевшей стороны, обвиняемый и его защита предпринимают действия, направленные на затягивание рассмотрения.

Учитывая общественный резонанс, ситуация уже находилась на контроле в центральном аппарате СКР. В связи с продолжающимся судебным разбирательством господин Бастрыкин поручил руководителю краевого управления СКР Андрею Маслову доложить о текущем статусе и перспективах завершения рассмотрения дела. Контроль за исполнением поручения сохранен за центральным аппаратом.

Вячеслав Рыжков