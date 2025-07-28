Заполняемость отелей Геленджика достигла 70% в июне 2025 года

Геленджик принял 386,5 тыс. туристов в июне 2025 года при средней заполняемости объектов размещения около 70%. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Турпоток в первый месяц лета превысил прошлогодний уровень на 2%. В аналогичном периоде 2024 года курорт посетили 379,5 тыс. человек.

На территории города действует 2,4 тыс. объектов размещения. За первое полугодие текущего года в Геленджике отдохнуло 921,2 тыс. туристов — на 5% больше, чем за тот же период прошлого года.

В июле 2025 года в Геленджике открылся аэропорт, который упростил логистику для путешественников. По словам директора Ассоциации туристических агрегаторов Александра Брагина, за неделю количество бронирований в отелях курорта и соседних населенных пунктов выросло на 30%.

Нурий Бзасежев