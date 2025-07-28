Курские власти снова ищут подрядчика для строительства корпуса школы за 887 млн
Администрация Курского района Курской области во второй раз объявила конкурс по выбору подрядчика для строительства корпуса Новопоселеновской средней школы. Начальная стоимость контракта, как и ранее, составила 887,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Источник финансирования — федеральный и районный бюджеты. По условиям конкурса, подрядчику необходимо до 1 апреля 2027 года подготовить территорию, построить и отделать здание, смонтировать коммуникации, озеленить и благоустроить окружающее пространство.
Заявки на участие в конкурсе подаются до 4 августа. Итоги подведут 7 августа.
Предыдущие торги были признаны несостоявшимися, так как все четыре поданные заявки не соответствовали требованиям. В конце июня УФАС России по Курской области приостановило определение подрядчика для строительства корпуса школы. Решение было принято в связи с поступлением двух жалоб — от ростовского ООО «Южная строительная компания» и московского ООО «Люксстройинвест», заявки которых были отклонены. В итоге УФАС признало жалобы необоснованными, однако выдало администрации района как заказчику и ООО «РТС-тендер» как оператору торгов предписание об устранении нарушений.