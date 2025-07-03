Для строительства курской школы за 887 млн рублей не нашли подрядчика

Несостоявшимся был признан конкурс по выбору подрядчика для строительства МБОУ «Новопоселеновская средняя общеобразовательная школа» в Курском районе Курской области. Начальная стоимость контракта составляла 887,1 млн руб. Для участия были поданы четыре заявки, однако ни одна из них не соответствовала требованиям, следует из информации портала госзакупок. Имена конкурсантов не разглашаются.

Согласно документации, планируемый к строительству корпус рассчитан на 500 человек. Подрядчик до 1 апреля 2027 года должен был подготовить территорию, построить здание и выполнить его внутреннюю отделку, смонтировать коммуникации, озеленить и благоустроить окружающее пространство.

В конце июня УФАС России по Курской области приостановило определение подрядчика для строительства корпуса школы. Решение было принято в связи с поступлением двух жалоб — от ростовского ООО «Южная строительная компания» и московского ООО «Люксстройинвест», заявки которых были отклонены. В итоге УФАС признало жалобы необоснованными, однако выдало администрации района как заказчику и ООО «РТС-тендер» как оператору торгов предписание об устранении нарушений.

В конце июня несостоявшимся был признан конкурс по выбору подрядчика для строительства центра культурного развития на улице Агапкина в Тамбове за 297,8 млн руб.

Ульяна Ларионова