Рейсы авиакомпании «Аэрофлот» из Пулково отменили из-за хакерской атаки

Несколько рейсов из Санкт-Петербурга были отменены или задержаны в понедельник, 28 июля, в результате хакерской атаки на системы «Аэрофлота», сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В частности, отменен рейс SU009 (Санкт-Петербург — Москва), изначально назначенный на 14:00. Также не вылетели рейсы SU011 на 12:45 и SU013 на 12:00 (Санкт-Петербург — Москва). За актуальным расписанием в пресс-службе Пулково рекомендовали следить на официальном сайте аэропорта.

Сколько времени уйдет на устранение сбоя, «Аэрофлот» не уточняет. В настоящий момент в петербургском аэропорту скопились несколько сотен пассажиров. Помимо этого, онлайн-табло Пулково информирует об отмене по различным причинам 11 рейсов сразу нескольких авиакомпаний.

Ранее «Ъ» рассказывал о взломе систем «Аэрофлота». Ответственность за это взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY.

В минувшее воскресенье в Пулково также массово отменяли рейсы после очередной атаки беспилотников. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал ее беспрецедентной.

Жанна Усаченко, Андрей Цедрик