КНДР отказалась от переговоров, несмотря на попытки Южной Кореи помириться

Новое руководство Южной Кореи стало прилагать усилия для улучшения отношений с КНДР, сообщила сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон. Сеул прекратил пропагандистское вещание через громкоговорители, больше не сбрасывает листовки на территорию КНДР, а также, по ее словам, стал допускать туристов в Северную Корею.

Тем не менее, КНДР не намерена идти на переговоры с Республикой Корея (РК). Госпожа Ким отметила, что заявления представителей РК о необходимости начать «эпоху примирения» не меняют «нутро правителя» Южной Кореи.

РК, по ее словам, до сих пор «помешана на объединении путем поглощения» КНДР. Руководство Северной Кореи, заявила она, помнит, что РК «в одностороннем порядке объявила КНДР главным противником», и нынешние примирительные шаги не смогут «повернуть часовую стрелку истории» вспять, сказала заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи.

«Нас не интересуют никакие политические меры и предложения Сеула. Нам нечего обсудить за столом переговоров с РК»,— цитирует госпожу Ким Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер Демократической партии Ли Чжэ Мён, которого в июле избрали президентом Республики Корея, отвергает возможность вести дела с Северной Кореи с позиции конфронтации. Он пообещал решать все проблемы с КНДР путем диалога и сотрудничества.

Подробнее — в материале «Ъ» «Южная Корея получила "президента для всех"».