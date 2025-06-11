Южная Корея приостановила работу громкоговорителей на границе с КНДР

Южнокорейские вооруженные силы прекратили работу громкоговорителей на границе с Северной Кореей. Трансляция велась беспрерывно с июня 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP

«Решение принято в рамках усилий по выполнению обещания (новых властей Южной Кореи.— "Ъ") восстановить межкорейское доверие и мир на Корейском полуострове»,— сообщил Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (цитата по «Ренхап»). В начале июня в должность вступил новый президент Ли Чжэ Мён.

Впервые Южная Корея использовала громкоговорители для психологического воздействия на армию и жителей КНДР в 1963 году. Трансляцию остановили в 2004 году, после чего возобновляли несколько раз. В июне 2024 года громкоговорители снова включили на фоне запуска с территории Северной Кореи воздушных шаров с мусором.

Петр Бузлаев