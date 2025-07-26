Литва выделит €30 млн на закупку ЗРК Patriot для Украины

Литва направит €30 млн на покупку у США зенитных ракетных комплексов Patriot для Украины. Об этом информагентству BNS сообщила глава литовского Минобороны Довиле Шакалене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernd Wustneck / dpa / picture-alliance / ТАСС Фото: Bernd Wustneck / dpa / picture-alliance / ТАСС

«Тем самым мы посылаем стратегическое известие о том, что полностью разделяем данное решение президента США Дональда Трампа»,— заявила госпожа Шакалене (цитата по ТАСС). Накануне BNS писало о намерении Литвы направить на национальную оборону 5–6% ВВП. Эти деньги могут потратить на развитие американских военных частей, размещенных на территории страны.

Ранее немецкая газета Der Spiegel сообщила о готовности Берлина передать Украине два комплекса Patriot из собственных запасов. Издание оценивало стоимость одной установки в $1 млрд.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении поставок американского оружия на Украину. Согласно плану Белого дома, за передачу вооружения Киеву будут платить их европейские союзники. От этой инициативы уже отказались в Венгрии, Чехии, Италии и Франции. Французский лидер Эмманюэль Макрон объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Париж не отказывается от поддержки ВСУ, но планирует поставлять только собственное вооружение и не собирается платить за американское оружие.

Подробнее о разногласиях вокруг плана Трампа — в материале «Ъ» «Виртуальный Рамштайн».