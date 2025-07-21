Виртуальный Рамштайн

Контактная группа по военным поставкам Украине в формате «Рамштайн» провела первую встречу после обещания президента Трампа начать вооружать Киев на деньги европейских союзников. Главной темой онлайн-совещания стало обсуждение инициативы Лондона провести 50-дневную кампанию по «вооружению Украины». Великобритания и Германия пытаются реанимировать формат «Рамштайн», однако новой проблемой стали острые разногласия о том, по какой схеме продолжать помощь Украине и кто за это должен платить. В лагере противников плана Трампа, поддержанного руководством НАТО, оказались Франция и Италия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Онлайн-встреча в формате «Рамштайн» прошла под руководством Британии и Германии: лидеры этих стран — премьер Кир Стармер и канцлер Фридрих Мерц — пока не могут решить, кому из них принадлежит ведущая роль в деле поддержки Украины

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters Онлайн-встреча в формате «Рамштайн» прошла под руководством Британии и Германии: лидеры этих стран — премьер Кир Стармер и канцлер Фридрих Мерц — пока не могут решить, кому из них принадлежит ведущая роль в деле поддержки Украины

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Новая встреча контактной группы «Рамштайн», созданной под руководством США при администрации Байдена и утратившей американское лидерство сразу после прихода к власти в Вашингтоне президента Трампа, прошла 21 июля в онлайн-формате под руководством Великобритании и Германии.

Помимо генсека НАТО Марка Рютте и главы Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексуса Гринкевича еще одним ключевым участником встречи 52 стран на уровне министров обороны и их заместителей был изначально заявлен глава Пентагона Пит Хегсет, который в итоге к обсуждению так и не подключился. Он не принимал участия и в предыдущей встрече формата «Рамштайн» в начале июня.

Американскую сторону на заседании контактной группы в понедельник представлял постпред США при НАТО Мэттью Уитакер, которому президент Трамп поручил координировать закупки оружия для Украины европейскими странами НАТО.

В группу украинских участников вошли бывший министр обороны Рустем Умеров, недавно назначенный на должность председателя Совета национальной безопасности и обороны, и новый министр обороны Денис Шмыгаль, который ранее занимал пост премьер-министра Украины.

«Украине нужны $6 млрд, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия»,— заявил, обращаясь к участникам онлайн- встречи, Денис Шмыгаль.

Как следовало из его выступления, эти средства позволят Киеву произвести больше дронов для удержания линии фронта и дронов-перехватчиков для противодействия российским беспилотникам. Кроме того, Денис Шмыгаль призвал Европу начать готовиться к поставкам американских ракет Patriot для их отправки Киеву.

Несмотря на отсутствие Пита Хегсета, европейские союзники Вашингтона с энтузиазмом восприняли готовность президента Трампа сделать шаг навстречу «Рамштайну» после его предыдущих попыток дистанцироваться от этого проекта Байдена.

В этой ситуации новым «солистом» «Рамштайна» стал министр обороны Великобритании Джон Хили, предложивший членам контактной группы поддержать план Трампа по поставкам американских вооружений Украине через Европу.

В то время как Трамп установил 14 июля 50-дневный срок для прекращения боевых действий на Украине, британское руководство намерено в такой же срок приложить все усилия для подготовки к продолжению противостояния с Россией.

«США начали отсчет 50 дней. Мы, в свою очередь, должны активизировать усилия в рамках 50-дневной кампании по вооружению Украины»,— заявил, обращаясь к участникам онлайн-встречи, Джон Хили.

Какой может быть будущая роль Лондона в контактной группе по вооружению Украины, разъяснило, ссылаясь на источники, агентство Bloomberg. «Вклад Великобритании может выразиться в совместной закупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с Германией или в отдельной покупке другого вооружения и боеприпасов у США для Украины»,— отмечает Bloomberg, добавляя, что «оба варианта рассматриваются».

По информации агентства, хотя переговоры между Лондоном, Берлином и Вашингтоном по этому вопросу «находятся на ранней стадии», британское правительство приняло решение присоединиться к Германии для реализации схемы Трампа.

На этом фоне германское руководство продолжает настаивать на том, что после вступления в должность канцлера Мерца лидирующая роль в поддержке Украины и налаживании контактов с новым президентом США перешла к Берлину.

Об этом заявил в интервью газете Bild глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. «Вся Европа находится на стороне Украины, США также готовы продолжать поддержку. Это в значительной степени произошло благодаря инициативе германского канцлера»,— отметил Йоханн Вадефуль. «Фридрих Мерц сыграл в этом большую роль, так как он с самого начала очень ясно дал понять, что вступается за Украину»,— добавил глава МИД ФРГ. По его мнению, это канцлер Мерц своей настойчивостью сумел убедить президента Трампа в ходе общения с ним сделать шаг навстречу европейским сторонникам продолжения военной помощи Киеву.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, для реализации новой схемы администрация Трампа уже передвинула Германию вперед Швейцарии в очереди на поставку с конвейера производимых в США ЗРК Patriot.

По словам источников газеты, это позволит Германии отправить на Украину уже две имеющиеся у нее системы.

Как отмечает WSJ, обещание возместить Германии комплексы Patriot стало первым случаем, когда Пентагон выразил готовность содействовать поставкам оружия Украине, после того как президент Трамп заявил о намерении предоставить Киеву больше вооружений. По информации WSJ, администрация США рассчитывает заключить отдельные соглашения с несколькими членами НАТО о закупке оружия для Украины. Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия уже поддержали эту инициативу.

Однако полного понимания того, как будет работать на практике эта политическая установка Вашингтона, которую поддержало руководство НАТО, пока нет. «Необходимо достигнуть ясности в вопросе, как передаваемые Украине европейские системы вооружения, в том числе батареи Patriot, будут заменяться из американских запасов»,— заявил на прошлой неделе на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером канцлер Мерц.

Реализация плана президента Трампа также осложняется отказом ряда европейских стран от покупки американских вооружений для Украины. В сложившуюся ситуативную «коалицию нежелающих» вошли Франция, Италия, Чехия и Венгрия.

В ходе состоявшегося на прошлой неделе часового разговора с президентом Зеленским президент Франции Эмманюэль Макрон дал понять, что Париж способен поставлять Киеву продукцию собственного военно-промышленного комплекса для укрепления украинской противовоздушной обороны, не прибегая к закупкам американских вооружений.

Комментируя разногласия в лагере евроатлантических союзников, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что «антироссийский и милитаристский экстаз ряда стран Европы не находит общего понимания на Западе». По словам господина Пескова, изначальная схема, по которой «американцы производят, разгоняют свою промышленность, создают рабочие места для своей экономики и получают за это деньги», устраивает не всех европейцев.

«И как только это все прозвучало, на следующий день мы слышим: сначала Италия не хочет платить. Потом Франция не хочет платить. Потом Чехия не хочет платить. Это говорит о глубоких противоречиях»,— заявил пресс-секретарь Владимира Путина в интервью журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Сергей Строкань