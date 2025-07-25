У Винни-Пуха отобрали все

Ленинский районный суд Владивостока изъял в доход государства имущество бывшего мэра этого города Владимира Николаева (в 1990-е считался лидером группировки «Винни-Пухи») и его родных стоимостью более 14,8 млрд руб. Такое решение было принято по антикоррупционному иску Генпрокуратуры. Ответчики собираются обжаловать его вплоть до Верховного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев

Фото: Фонд Владимира Николаева Экс-мэр Владивостока Владимир Николаев

Фото: Фонд Владимира Николаева

Первоначально надзор утверждал, что 681 объект собственности стоимостью 6,5 млрд руб. был незаконно получен экс-градоначальником с использованием должностного положения. Позже в ходе дополнительной проверки были выявлены новые объекты недвижимости, а иск, рассматриваемый в закрытом для СМИ режиме, уточнен до 821 объекта.

В итоге в соответствии с решением суда, вынесенным 25 июля, в казну государства, в частности, был изъят имущественный комплекс санатория «Амурский залив» (три земельных участка площадью 11,4 га и восемь зданий общей площадью 13 тыс. кв. м) стоимостью 1,2 млрд руб.

Кроме того, ответчики лишились апарт-отеля «Магнум», включающего в себя 322 квартиры площадью 27 670 кв. м, 269 машино-мест (3752 кв. м) и 23 офисных помещения площадью 1882 кв. м. Этот объект оценивается в 3,6 млрд руб.

Также в доход государства отошли 12 земельных участков (24,7 га), 12 зданий (8600 кв. м) и 32 нежилых помещения (10 630 кв. м) совокупной стоимостью 1,7 млрд руб.

«Всего же в федеральную собственность обращен 821 объект недвижимости совокупной стоимостью 14,8 млрд руб.»,— сообщил источник “Ъ”. По его словам, с ответчиков также взыскано 590 млн руб., вырученных от реализации незаконно нажитого имущества.

В целях недопущения извлечения ответчиками прибыли от эксплуатации недвижимости, полученной коррупционным путем, суд по заявлению прокурора обратил принятое решение к немедленному исполнению.

Ответчиками по делу также выступали: сестра господина Николаева, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Виктория Николаева, 83-летняя мать Раиса Николаева, племянница Евгения Забелина, а кроме того, 16 различных фирм, которые, как считают прокуроры, бывший мэр столицы Приморья использовал «для сокрытия принадлежности» ему имущества «и ухода от контроля уполномоченных органов».

Как говорится в иске (копия имеется в распоряжении “Ъ”), надзор выявил нарушения антикоррупционных запретов и ограничений, допущенные Владимиром Николаевым «в период исполнения функций представителя власти». В 2001–2004 годах он являлся депутатом краевого парламента, с 2004 по 2008 год был мэром Владивостока. Однако при ежегодном декларировании имущественного положения, утверждает Генпрокуратура, Владимир Николаев «не предоставлял полные и достоверные сведения об источниках дохода, его размере и легальности», зато занимался предпринимательской деятельностью, что позволило ему «противоправно обогащаться», «удовлетворяя личную корыстную заинтересованность».

Так, по данным прокуроров, в 2002 году, будучи депутатом Заксобрания Приморского края, господин Николаев незаконно завладел имуществом санатория «Амурский залив», который входил в пятерку лидеров российских здравниц.

Принадлежавшие санаторию объекты были выкуплены через подконтрольное ему ООО «Залив надежды», а затем перепроданы другой аффилированной фирме — ООО «Астирис». Покупателю одновременно с передачей права собственности на недвижимость перешли права и на землю. Впоследствии, став мэром Владивостока, господин Николаев в 2007 году своим распоряжением обеспечил приобретение подконтрольным ему ООО «Астирис» земельного участка. В 2011 году в связи со строительством автомобильной дороги и моста правительство Приморского края было вынуждено выкупить у фирмы часть территории для государственных нужд. Таким образом, земля площадью 124 тыс. кв. м была приобретена господином Николаевым «за бесценок» — всего за 1,4 млн руб., говорится в иске. В нем отмечается, что в 2022 году на базе санатория «Амурский залив» господин Николаев построил отель «Роял Парк» с рестораном, пляжем, стадионом и многочисленной сопутствующей инфраструктурой. «Ежегодно извлекаемый от его эксплуатации доход превышает 300 млн руб.»,— подсчитал истец.

Генпрокуратура указывала, что «покровительство Николаеву в бизнесе» оказывает его родная сестра, Виктория Николаева, которая в 2005–2016 годах была членом краевого заксобрания, а в настоящее время является депутатом Госдумы (фракция «Единой России»). Она входит в комитет по безопасности и противодействию коррупции.

Как отмечал надзор, «полученный коррупционный доход» господин Николаев направил на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые распределил среди близких родственников.

Так, подконтрольное господину Николаеву ООО «Инвестстрой» в центре Владивостока построило апарт-отель «Магнум гранд палас». Расположенные в нем 322 квартиры стоимостью 3,6 млрд руб. были зарегистрированы на 83-летнюю мать экс-мэра.

«Мы будем обжаловать решение суда первой инстанции во всех инстанциях вплоть до Верховного суда. Это консолидированная позиция ответчиков»,— сказал “Ъ” адвокат господина Николаева Александр Бондаренко. «В 2002 году Николаев не был депутатом на постоянной основе и имел право на любую коммерческую деятельность»,— отверг адвокат Бондаренко претензии надзора по поводу того, что в 2002 году, будучи депутатом Заксобрания Приморского края, его подзащитный незаконно завладел имуществом санатория «Амурский залив».

Мария Локотецкая; Алексей Чернышев, Владивосток