В аэропорту Казани изучают возможность открытия рейсов в КНДР
Международный аэропорт «Казань» рассматривает возможность запуска новых международных рейсов, включая направления в КНДР. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе аэропорта.
В аэропорту Казани изучают возможность открытия рейсов в КНДР
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Несмотря на изучение этого вопроса, на текущем этапе сложно оценить потенциальный пассажиропоток в КНДР и, соответственно, экономическую целесообразность открытия таких рейсов.
Сейчас в аэропорту планируется открытие рейсов в Абу-Даби с авиакомпанией Etihad Airways и в Тегеран с Mahan Air. Авиакомпания Nesma уже начала выполнять рейсы в Египет, а VietJet планирует запустить чартерные рейсы во Вьетнам.
В начале 2025 года КНДР официально открыла особую экономическую зону «Расон» на северо-востоке страны для иностранных туристов, однако уже спустя несколько месяцев власти страны приостановили прием туристов в эту зону из-за критики в соцсетях. Что касается других направлений, средняя стоимость самых популярных туров в КНДР превышает 200 тыс. руб. без учета расходов на дорогу.