Международный аэропорт «Казань» рассматривает возможность запуска новых международных рейсов, включая направления в КНДР. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани изучают возможность открытия рейсов в КНДР

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В аэропорту Казани изучают возможность открытия рейсов в КНДР

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Несмотря на изучение этого вопроса, на текущем этапе сложно оценить потенциальный пассажиропоток в КНДР и, соответственно, экономическую целесообразность открытия таких рейсов.

Сейчас в аэропорту планируется открытие рейсов в Абу-Даби с авиакомпанией Etihad Airways и в Тегеран с Mahan Air. Авиакомпания Nesma уже начала выполнять рейсы в Египет, а VietJet планирует запустить чартерные рейсы во Вьетнам.

В начале 2025 года КНДР официально открыла особую экономическую зону «Расон» на северо-востоке страны для иностранных туристов, однако уже спустя несколько месяцев власти страны приостановили прием туристов в эту зону из-за критики в соцсетях. Что касается других направлений, средняя стоимость самых популярных туров в КНДР превышает 200 тыс. руб. без учета расходов на дорогу.

Влас Северин