КНДР ограничила иностранный туризм из-за критики в соцсетях

Власти Северной Кореи приостановили прием иностранных туристов в особой экономической зоне «Расон». Об этом сообщает SCMP со ссылкой на экспертов. Причиной издание называет негативную реакцию прибывших в страну иностранцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Danish Siddiqui / Reuters Фото: Danish Siddiqui / Reuters

«Расон» — это зона на северо-востоке КНДР. В январе, впервые после локдауна из-за эпидемии COVID-19, зона возобновила прием туристов. Въезд был разрешен гостям из всех стран, кроме США и Южной Кореи. Планировалось, что особая экономическая зона поможет Северной Корее простимулировать экономический рост за счет доходов от туризма и деятельности иностранных предпринимателей. «Расон» также является источником иностранной валюты для КНДР.

Однако уже 5 марта китайский туроператор Koryo Group сообщил, что въезд в «Расон» для туристов закрыт. Агентство пояснило, что этот шаг — «беспрецедентный». Сроки и причины закрытия зоны не указываются. Аналогичные сообщения поступили и от других сервисов.

По мнению экспертов SCMP, это произошло после того, как прибывавшие в «Расон» туристы начали публиковать в соцсетях контент, показывающий негативную сторону жизни в КНДР. Пхеньян счел, что такие публикации нанесут слишком большой удар имиджу страны и временно закрыл все туристические маршруты в «Расон».

Подробнее о туризме в Северную Корею — в материале «Ъ».