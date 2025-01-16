КНДР открыла границы для иностранных туристов

Северная Корея официально открыла особую экономическую зону «Расон» на северо-востоке КНДР для туристов из-за рубежа, сообщает китайский туроператор Young Pioneer Tours.

В сообщении на сайте туроператора утверждается, что с сегодняшнего дня свободная экономическая зона официально открыта для посещения иностранцев. Турагентство ссылается на слова партнеров в КНДР.

По информации туроператора, Расон откроет границы для туристов со всего мира, за исключением граждан США и Южной Кореи. «При этом ожидается, что китайские гости войдут в зону первыми»,— говорится в сообщении.

16 января информационное агентство AFP обратило внимание, что в четверг три туроператора в Китае и Испании заявили, что получили уведомление о том, что иностранные туристы теперь могут посещать северокорейскую свободную экономическую зону Расон, граничащую с Россией и Китаем.

Один из туроператоров, на которых ссылается агентство, базируется в Испании, в то время как другие две туристические компании, включая Young Pioneer Tours, связаны с Китаем.

Анастасия Домбицкая