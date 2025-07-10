Долгий путь в Северную Корею

РЖД открыл продажу билетов на курорт Расон в Северной Корее. Первый поезд из Москвы отправится уже 26 июля, убедился “Ъ FM”. Бронирование мест доступно на сайте перевозчика. Турпакет с билетом на верхней полке в купе обойдется в 57 тыс. руб., на нижней — 58 тыс. руб. В эту стоимость уже включены медстраховка, виза и отель. Всего в поезде туристы проведут около восьми дней. Контроль на границе с КНДР займет примерно полтора часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Индивидуальных путешественников в Северную Корею будет немного, полагает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Делать сейчас прогнозы крайне сложно, потому что все-таки направление отчасти было ограничено, в том числе отсутствием транспортных возможностей. Анонсированные авиационные рейсы пока находятся в проекте, а железнодорожная перевозка очень долгая по времени, и, конечно, это индивидуальный спрос.

Северная Корея — страна, где возможны только организованные группы туристов. Самостоятельные путешествия на данный момент невозможны, и группы должны сопровождаться местными гидами, которые допущены до этого вида деятельности. Вопрос ценообразования не столько принципиален, но нынешние путешественники ценят время. Есть, конечно, спрос и на железнодорожные туристические маршруты, но нужно учитывать все-таки отсутствие большого количества информации по северокорейскому направлению. Индивидуальный туризм, наверное, будет востребован».

Для туристов на курорте Расон организуют большую танцевальную программу, прогулку по соседним островам, в парк оленей и кулинарный мастер-класс. Впрочем, маршруты и программа для гостей будут строго регламентированы, говорит журналист из Сеула Евгений Штефан: «Думаю, определенный минимум услуг, безусловно, будет. Я никогда не слышал каких-то серьезных жалоб от российских туристов, которые ездили раньше в Северную Корею. Они даже не жаловались на то, что их там контролируют или что-то еще. Им давали определенную свободу куда-то пойти, что-то сфотографировать, увидеть.

Следить, конечно, будут, но обычному человеку не так уж и хочется ходить, куда не надо. Ему порекомендуют открытые места. Не все же люди хотят выяснить все на свете секреты в Северной Корее, узнать, как же на самом деле все там обстоит. Думаю, что у большинства людей таких мыслей вообще нет. Сейчас там жарковато, но есть хорошие пляжи. Экстремалов хватало и раньше. Помню, еще в Советском Союзе, я жил в Иркутске, и периодически в поездах встречал западных туристов, которые ехали из Европы через весь Советский Союз во Владивосток на поезде, тоже пять-шесть суток нужно ехать».

Средняя стоимость самых популярных туров в Северную Корею превышает 200 тыс. руб. без учета расходов на дорогу. 9 июля в Росавиации сообщили, что россиянам станут доступны прямые рейсы в КНДР от авиакомпании Nordwind Airlines. Их запустят в конце июля.

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Леонид Пастернак