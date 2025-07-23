Главные новости за 23 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В Санкт-Петербурге утром 23 июля силовики пришли в центральный городской офис «ББР Банка» на Харьковской улице. В прессе появилась информация, что визит правоохранителей может быть связан с делом бизнесмена и театрального деятеля Владимира Кехмана, однако один из бенефициаров банка, Дмитрий Гордович, на соответствующий вопрос «Ъ-СПб» не ответил.

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения министру транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константину Куранову. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Сумма не уточняется. Чиновник пробудет в СИЗО один месяц и 30 суток.

Рэперов Бига One, LEVNATROP, МЦ Пипирка и МС Батон избили во время концерта Славы КПСС (настоящее имя — Вячеслав Машнов) на площадке Roof Place. Один из участников конфликта заявил, что вопросы у охраны возникли после того как молодые люди решили покурить внизу (сама площадка расположена на крыше). Сотрудники сообщили им, что вернуться обратно не получится.

Авиакомпания Utair с 3 августа запускает прямое авиасообщение между Петербургом и Геленджиком. Рейсы будут выполняться по воскресеньям. Вылет из Петербурга — в 10:20, из Геленджика — в 16:15. Время в пути составит 4 часа 55 минут.

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) и подведомственный ГКУ ЦПЭИГИ начали демонтаж части торгового комплекса "МаксиСопот" у метро «Приморская». В сообщении ведомства говорится, что эта часть комплекса была построена в начале 2000-х годов на участке, взятом в аренду у города под возведение временного торгового павильона.

В поселке Бугры Ленинградской области началось строительство распределительного центра торговой сети «Магнит». Его планируют ввести в эксплуатацию в III квартале 2026 года. Общая площадь объекта составит чуть более 44 тыс. кв. метров. Центр возводят на внешней стороне КАД за развязкой КАД с проспектом Энгельса, напротив комплекса «RAUM Бугры».

Около двух часов дня 23 июля сотрудник одного из заводов на улице Курчатова выстрелил в свою коллегу на проходной из лука. Прибывшие на место полицейские немедленно доставили 39-летнего стрелка в отдел. Пострадавшую отправили в больницу с ранениями. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Петербург возглавил список регионов страны, где работающие люди ежедневно испытывают состояние эмоционального выгорания. Таких в городе на Неве набралось целых три четверти (75%). На втором месте находятся стресс и беспокойство о рабочих задачах, с этим сталкивают 65% работающих петербуржцев. Тройку замыкает отсутствие баланса между работой и личной жизнью (49%).

Визовый центр Испании в Санкт-Петербурге больше не принимает загранпаспорта РФ старого образца (небиометрические). На текущий момент подобный документ не признается шестью странами-участницами Шенгенского соглашения, поэтому по этим паспортам не будут выдаваться визы для всех стран Шенгенской зоны.

В ходе рейда по центру Петербурга правоохранители проверили водителей и пассажиров транспортных средств. Сотрудники ведомства изучили документы у 101 мигранта, по итогу 35 иностранных граждан доставили в отдел из-за нарушений миграционного законодательства. Пять человек получили уведомления о запрете въезда, они должны покинуть Россию в ближайшее время.

Часть нестационарных торговых объектов, размещенных на Удельном рынке, были установлены там незаконно, с нарушениями условий договора аренды. В результате арендодатель в лице комитета по контролю за имуществом инициировал судебное разбирательство. Суд принял решение о расторжении договора.