Слава КПСС рассказал об избиении друзей на своем концерте в Петербурге

Рэперов Бига One, LEVNATROP, МЦ Пипирка и МС Батон избили во время концерта Славы КПСС (настоящее имя — Вячеслав Машнов) на площадке Roof Place. Артист поделился подробностями происшествия у себя в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikimedia.org / Oleg Krasavin Фото: wikimedia.org / Oleg Krasavin

Слава КПСС отметил, что молодые люди были включены в список приглашенных гостей. Контроль на входе осуществляли сотрудники концертной площадки. По словам пострадавших, охранники первыми применили физическую силу.

Один из участников конфликта заявил, что вопросы у охраны возникли после того как молодые люди решили покурить внизу (сама площадка расположена на крыше). Сотрудники сообщили им, что вернуться обратно не получится, далее разговор перешел в словесный конфликт. Когда пострадавшие ожидали решения ситуации, один из охранников нанес первый удар.

При этом представители Roof Place изложили артисту иную версию — рэперы первыми полезли в драку, чему Слава КПСС не верит. Записи с камер видеонаблюдения не предоставили, ссылаясь на отсутствие в офисе сотрудников.

«Ждем от клуба подтверждения правомерности действий охраны. Если до завтрашнего вечера не будет предоставлено видео с камер наблюдения, то я и моя команда никогда более не будем сотрудничать с клубом Roof Place»,— написал исполнитель.

Татьяна Титаева