Купидон будет против: работник завода на Курчатова выстрелил в коллегу из лука

Около двух часов дня 23 июля сотрудник одного из заводов на улице Курчатова выстрелил в свою коллегу на проходной из лука, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. О причинах конфликта пока ничего не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Прибывшие на место полицейские немедленно доставили 39-летнего стрелка в отдел. Пострадавшую отправили в больницу с ранениями.

UPD: Прокуратура Выборгского района поставила на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что водитель «Приоры» устроил стрельбу из сигнального пистолета, чтобы объехать пробку. Полицейские задержали 26-летнего кавказца в районе поселка Разметелево.

Андрей Маркелов