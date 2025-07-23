Полиция забрала в отдел 35 мигрантов в ходе миграционного рейда в центре Петербурга

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга проверили почти 400 граждан во время оперативно-профилактического рейда в центре города. В отдел забрали 35 мигрантов, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Контрольные мероприятия развернули на дорогах Северной столицы, правоохранители проверяли водителей и пассажиров транспортных средств. Сотрудники ведомства изучили документы у 101 мигранта, по итогу 35 иностранных граждан доставили в отдел из-за нарушений миграционного законодательства. Пять человек получили уведомления о запрете въезда, они должны покинуть Россию в ближайшее время.

Внимание уделили и соблюдению автомобилистами ПДД. В ходе рейда зафиксировали 32 нарушения, к административной ответственности привлекли 27 водителей. У еще одного нашли признаки опьянения, но автомобилист отказался от медосвидетельствования. Это уже не первый случай, поэтому решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что свыше 300 граждан проверили во время миграционного рейда в центре Петербурга, в отдел доставили 26 человек.

Татьяна Титаева