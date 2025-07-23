ККИ: готовящиеся к сносу торговые павильоны на Удельном рынке размещены незаконно

Часть нестационарных торговых объектов, размещенных на Удельном рынке, были установлены там незаконно, с нарушениями условий договора аренды. Об этом в ответ на запрос «Ъ-СПб» сообщили в комитете по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ

Как пояснили в структуре Смольного, участок с кадастровым номером 78:34:0004202:1127 по адресу: Фермское шоссе, уч. 18, (юго-восточнее дома 34, литер. А), на котором в настоящее время идет демонтаж, являлся предметом договора аренды, заключенного между комитетом имущественных отношений (КИО) Петербурга и юрлицом, для использования под открытую неохраняемую стоянку для гостевой парковки автотранспорта.

«Ранее нашим комитетом было проведено обследование, в ходе которого установлено, что участок фактически используется под размещение нестационарных торговых объектов (павильонов), что противоречит условиям договора аренды. В связи с выявленными нарушениями материалы направлены коллегам в комитет имущественных отношений для принятия мер. После совместного обследования с арендатором подтвердилось, что нарушения не устранены»,— уточнили в ККИ.

В результате арендодатель инициировал судебное разбирательство. Суд принял решение о расторжении договора. На текущий момент, согласно выписке из ЕГРН, запись об аренде участка не погашена. При этом сам комитет никаких демонтажных работ на территории рынка в настоящее время не проводит, подчеркнули в ведомстве.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что часть торговых корпусов на Удельном рынке уже освобождена и готовится к сносу. При этом ряд других павильонов справа от входа продолжают работать.

Андрей Цедрик