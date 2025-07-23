ККИ демонтирует часть торгового комплекса у метро «Приморская»

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) и подведомственный ГКУ ЦПЭИГИ начали демонтаж части торгового комплекса "МаксиСопот" у метро «Приморская». Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе комитета.

Речь идет о четырехэтажном сооружении площадью порядка 600 кв. м., которое находится между зданиями по адресам ул. Железноводская 68 лит. Б и ул. Одоевского, 31 и примыкает к последнему.

В сообщении ведомства говорится, что эта часть комплекса была построена в начале 2000-х годов на участке, взятом в аренду у города под возведение временного торгового павильона.

После вступления в силу в 2010 году постановления правительства Петербурга № 1830, площадь размещаемого на участке объекта не должна была превышать 150 кв. м, а высота — шесть метров. С арендатором заключили соглашение о приведении объекта в соответствие с требованиями, он не выполнил обязательства.

Срок аренды истек 7 июня текущего года, однако незаконная эксплуатация продолжилась. После демонтажа ККИ планирует возместить затраты на его проведение через суд.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ряд павильонов на Удельном рынке планируют снести.

Артемий Чулков