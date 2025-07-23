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Три четверти работающих петербуржцев испытывают состояние эмоционального выгорания

Петербург возглавил список регионов страны, где работающие люди ежедневно испытывают состояние эмоционального выгорания. Таких в городе на Неве набралось целых три четверти (75%). Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На втором месте находятся стресс и беспокойство о рабочих задачах, с этим сталкивают 65% работающих петербуржцев. Тройку замыкает отсутствие баланса между работой и личной жизнью, об этом сообщили 49% жителей мегаполиса.

Не менее серьезно петербуржцев заботят информационная перегрузка (47%), необходимость всегда быть на связи (45%) и регулярные переработки (44%).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербург стал третьим по перспективности трудоустройства за II квартал 2025 года.

Андрей Маркелов

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