Три четверти работающих петербуржцев испытывают состояние эмоционального выгорания
Петербург возглавил список регионов страны, где работающие люди ежедневно испытывают состояние эмоционального выгорания. Таких в городе на Неве набралось целых три четверти (75%). Об этом говорится в исследовании hh.ru.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
На втором месте находятся стресс и беспокойство о рабочих задачах, с этим сталкивают 65% работающих петербуржцев. Тройку замыкает отсутствие баланса между работой и личной жизнью, об этом сообщили 49% жителей мегаполиса.
Не менее серьезно петербуржцев заботят информационная перегрузка (47%), необходимость всегда быть на связи (45%) и регулярные переработки (44%).
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербург стал третьим по перспективности трудоустройства за II квартал 2025 года.