Три четверти работающих петербуржцев испытывают состояние эмоционального выгорания

Петербург возглавил список регионов страны, где работающие люди ежедневно испытывают состояние эмоционального выгорания. Таких в городе на Неве набралось целых три четверти (75%). Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На втором месте находятся стресс и беспокойство о рабочих задачах, с этим сталкивают 65% работающих петербуржцев. Тройку замыкает отсутствие баланса между работой и личной жизнью, об этом сообщили 49% жителей мегаполиса.

Не менее серьезно петербуржцев заботят информационная перегрузка (47%), необходимость всегда быть на связи (45%) и регулярные переработки (44%).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербург стал третьим по перспективности трудоустройства за II квартал 2025 года.

Андрей Маркелов