Источник: редактора Ura.ru Игоря Сергеева доставили на следственные действия

Редактора региональных редакций информационного агентства Ura.ru Игоря Сергеева доставили в региональное управление СК «для проведения с его участием следственного действия». Как сообщил источник «Ъ-Урал», сейчас он находится в статусе свидетеля.

Собеседник не исключил, что Игоря Сергеева могли доставить на допрос в качестве свидетеля по новому уголовному делу. О задержании Игоря Сергеева стало известно утром 23 июля, однако источник факт задержания опроверг. В самом агентстве «Ъ-Урал» заявили, что «были ошарашены» новостью о задержании своего сотрудника.

Напомним, в начале июня суд арестовал руководителя свердловской редакции информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова. По версии следствия, он дал взятку в размере 20 тыс. руб. экс-начальнику уголовного розыска ОП №10 по городу Андрею Карпову за получение оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей. Денис Аллаяров вину не признал и заявил, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью. Андрея Карпова, который приходится ему дядей, суд отправил под домашний арест — в агентстве считают, что журналист стал жертвой оговора со стороны экс-полицейского.

На прошлой неделе у руководителя IT-отдела Ura.ru Дениса Мостокалова силовики провели обыски по делу Дениса Аллаярова.

Мария Шараева