У руководителя IT-отдела информационного агентства Ura.ru прошли обыски

В Екатеринбурге у руководителя IT-отдела информационного агентства Ura.ru Дениса Мостокалова силовики провели обыски. Как сообщил источник «Ъ-Урал», они связаны с уголовным делом, возбужденным в отношении руководителя свердловской редакции Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки сотруднику полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Урал», силовики провели обыски дома у Дениса Мостокалова еще на прошлой неделе и допросили его в Следственном комитете. После этого он был отпущен в процессуальном статусе свидетеля. Главный редактор Ura.ru Диана Козлова подтвердила «Ъ-Урал» факт проведения обысков. «При задержании к нашему сотруднику была применена физическая сила. Побои зафиксированы», — прокомментировала она «Ъ-Урал», отказавшись от более подробных комментариев.

Напомним, в начале июня суд арестовал руководителя свердловской редакции информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова. По версии следствия, он дал взятку в размере 20 тыс. руб. экс-начальнику уголовного розыска ОП №10 по городу Андрею Карпову за получение оперативных сводок для написания эксклюзивных новостей. Денис Аллаяров вину не признал и заявил, что его уголовное преследование связано с журналистской деятельностью. Андрея Карпова суд отправил под домашний арест.

Мария Шараева