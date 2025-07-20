Главные новости за неделю 14 — 20 июля. Кавказ

В Дагестане приступили к строительству многофункционального центра (МФЦ). Проектом занимается институт развития Кавказ.РФ. Со строительной компанией «Жилье» уже заключили контракт на сумму в 1,23 млрд руб.

Росимущество получило в собственность две компании, ранее принадлежавшие семье бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова.

В Невинномысске стартует масштабный инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса для выращивания бананов в закрытом грунте. Реализация проекта привлечет инвестиции в размере 3,7 млрд руб. и обеспечит создание около 59 новых рабочих мест.

Ставропольский краевой клинический перинатальный центр получил более 233 млн рублей для приобретения 215 единиц медицинского оборудования.

В Ставрополе четверо обвиняемых предстанут перед судом за обналичивание 286 млн руб. через фиктивно зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Пятигорский городской суд заключил под стражу местную жительницу по подозрению в хищении 9 млрд руб. при выполнении госзаказов. Фигурантка проведет в СИЗО два месяца.

С начала 2025 года прокуроры в Ставропольском крае выявили 1,2 тыс. нарушений законодательства о здравоохранении.

Ставропольский край занял третье место среди российских регионов по темпам роста потребительского кредитования в июне, увеличив количество выданных займов на 7,8% по сравнению с маем.

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего в Гунибском районе республики, в ходе которого пострадали дети. По предварительным сведениям, 19 июля 2025 года, на автодороге в районе с. Салта перевернулся грузовой автомобиль с детьми. Пострадал 21 человек, из них 18 детей. Тяжелораненых трое человек, из них один ребенок.