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На Ставрополье прокуроры выявили более 1,2 тысячи нарушений в здравоохранении

С начала 2025 года прокуроры в Ставропольском крае выявили 1,2 тыс. нарушений законодательства о здравоохранении. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Особое внимание ведомство уделило вопросам укомплектованности медицинских учреждений квалифицированными кадрами, оборудованием и медикаментами.

Сотрудники прокуратуры добились укомплектованности медицинских организаций врачами на 86%, завершения строительных и ремонтных работ в шести районных больницах. Кроме того, удалось на 6% сократить износ основного фонда учреждений здравоохранения.

Мария Хоперская

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