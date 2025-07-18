На Ставрополье прокуроры выявили более 1,2 тысячи нарушений в здравоохранении

С начала 2025 года прокуроры в Ставропольском крае выявили 1,2 тыс. нарушений законодательства о здравоохранении. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Особое внимание ведомство уделило вопросам укомплектованности медицинских учреждений квалифицированными кадрами, оборудованием и медикаментами.

Сотрудники прокуратуры добились укомплектованности медицинских организаций врачами на 86%, завершения строительных и ремонтных работ в шести районных больницах. Кроме того, удалось на 6% сократить износ основного фонда учреждений здравоохранения.

Мария Хоперская