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В Ставрополье на оборудование перинатального центра направлено 233 млн рублей

Ставропольский краевой клинический перинатальный центр получил более 233 млн рублей для приобретения 215 единиц медицинского оборудования. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Фото: Фотпресс-служба Минздрава Ставропольского края

Фото: Фотпресс-служба Минздрава Ставропольского края

Для центра будут приобретены устройства для обогрева младенцев, неонатальные аппараты ИВЛ, аргон-усиленная электрохирургическая система и многое другое. Оборудование поступит в самое ближайшее время.

Средства на оснащение центра выделены в рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».

Наталья Белоштейн

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