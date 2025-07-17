В Невинномысске на теплицу для выращивания бананов направят 3,7 млрд рублей
Для выращивания бананов в Невинномысске выделили земельный участок
В Невинномысске стартует масштабный инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса для выращивания бананов в закрытом грунте. Реализация проекта привлечет инвестиции в размере 3,7 млрд рублей и обеспечит создание около 59 новых рабочих мест. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал распоряжение о предоставлении земельного участка в аренду для возведения теплицы. Инвестор ООО «ПлодоВитта» приступает к соответствующим работам.
Помимо бананов, в Невинномысске планируют культивировать авокадо, манго и другие экзотические растения.
Комплекс будет поставлять экзотические фрукты для жителей Ставрополья.