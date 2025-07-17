В Ставрополе четверо обвиняемых предстанут за обналичивание 286 млн рублей

Промышленный районный суд Ставрополя рассмотрит дело четверых обвиняемых в создании схемы незаконного обналичивания средств на сумму свыше 286 млн руб. через фиктивно зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по городу Ставрополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации источника, преступную группу выявили и задержали сотрудники ОЭБиПК. Следственная часть по РОПД СУ завершила расследование уголовного дела.

Преступники находили граждан и за денежное вознаграждение фиктивно оформляли их как индивидуальных предпринимателей. На подставных ИП открывались счета и банковские карты в кредитных учреждениях города, полный контроль над которыми сохраняли участники группы.

По поддельным договорам купли-продажи злоумышленники обналичивали деньги потенциальных бенефициаров, а полученные суммы за вознаграждение возвращали заказчикам. В результате противоправной деятельности подельники заработали более 12,2 млн руб.

Следственной частью по РОПД СУ Управления МВД России по г. Ставрополю возбуждено более 40 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей»), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 («Незаконная государственная регистрация физического лица в качестве ИП») и п. «б» ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ, которые были соединены в одно производство.

С целью возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 25 млн руб. В отношении заказчиков «обнала» материалы уголовных дел выделены в отдельные производства и направлены по территориальности.

Валентина Любашенко