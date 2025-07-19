В Дагестане устанавливают обстоятельства ДТП грузового автомобиля с детьми

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего в Гунибском районе республики, в ходе которого пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике Дагестан в Тelegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана

По предварительным сведениям, 19 июля 2025 года, на автодороге в районе с. Салта перевернулся грузовой автомобиль с детьми. Пострадал 21 человек, из них 18 детей. Тяжелораненых трое человек, из них один ребенок.

Всем раненым оказывается медицинская помощь, госпитализированы в Гунибскую ЦРБ. Организуется транспортировка раненых бортом медицинского вертолета в стационары Махачкалы.

Вопрос лечения пострадавших находится на контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.

По данному факту Гунибским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка.

Валентина Любашенко