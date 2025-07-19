В Дагестане устанавливают обстоятельства ДТП грузового автомобиля с детьми
Следователи устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего в Гунибском районе республики, в ходе которого пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике Дагестан в Тelegram-канале ведомства.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана
По предварительным сведениям, 19 июля 2025 года, на автодороге в районе с. Салта перевернулся грузовой автомобиль с детьми. Пострадал 21 человек, из них 18 детей. Тяжелораненых трое человек, из них один ребенок.
Всем раненым оказывается медицинская помощь, госпитализированы в Гунибскую ЦРБ. Организуется транспортировка раненых бортом медицинского вертолета в стационары Махачкалы.
Вопрос лечения пострадавших находится на контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова.
По данному факту Гунибским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка.