Ставрополье заняло третье место по росту потребкредитования в России

Ставропольский край занял третье место среди российских регионов по темпам роста потребительского кредитования в июне, увеличив количество выданных займов на 7,8% по сравнению с маем. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации экспертов, в июне жители региона оформили 25 тыс. потребительских займов против 23,2 тыс. в предыдущем месяце. Опережают Ставрополье только Кемеровская область с ростом 8,2% и Алтайский край с показателем 8,1%.

В общероссийском масштабе в июне выдали 1,4 млн потребкредитов — на 4,3% больше майских показателей. Однако эта цифра почти в два раза уступает прошлогодним результатам, когда в июне 2024 года россияне получили свыше 2,8 млн таких займов.

По абсолютным объемам лидируют Москва с 93,3 тыс. выданных кредитов, Московская область с 82,2 тыс. и Краснодарский край с 56,4 тыс. займов.

Валентина Любашенко