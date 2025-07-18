Жительницу Пятигорска заподозрили в хищении 9 млрд рублей

Пятигорский городской суд заключил под стражу местную жительницу по подозрению в хищении 9 млрд рублей при выполнении госзаказов. Фигурантка проведет в СИЗО два месяца. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с июля 2019 года по март 2023 года один из бенефициаров АО «ВСК», совместно с обвиняемой и другими лицами, выполняя 14 государственных контрактов заключенных с ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» и «Военно-строительная компания» похитили денежные средства в общей сумме более 9 млрд рублей.

Роль обвиняемой заключалась в обеспечении получение денег, обналичивании их и подделке документов.

Под стражей фигурантка пробудет до 15 сентября 2025 года.

Наталья Белоштейн