Суд передал государству имущество бывшего госсекретаря Дагестана

Росимущество получило в собственность две компании, ранее принадлежавшие семье бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 11 июля 2025 года, передает «РБК Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @magomedsultanmagomedov Фото: @magomedsultanmagomedov

В собственность государства перешли 100-процентные доли ООО «Нефтепродуктснаб» и ООО «МСБ Холдинг». Суд удовлетворил требование Генпрокуратуры обратить в доход государства активы госсекретаря Дагестана и его семьи.

ООО «Нефтепродуктснаб» зарегистрировано в Карабудахкентском районе Дагестана в 2006 году. Компания занимается оптовой торговлей моторным топливом, включая авиационный бензин. Директор — Нурадил Салимгереев. Выручка за 2024 год составила 53,9 млн руб., чистая прибыль — 24,7 млн руб.

ООО «МСБ Холдинг» зарегистрировано в Махачкале в 2004 году. Основная деятельность — оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин. Генеральный директор — Магомед Магомедов. Чистая прибыль за 2024 год составила 4,8 млн руб.

Магомед Магомедов был задержан в конце июня 2025 года по делу о хищении при приватизации ОАО «Дагнефтепродукт» и деятельности компании «МСБ-Холдинг». Экс-чиновник признал ответственность за совершение коррупционных правонарушений. Его отпустили под подписку о невыезде нас следующий день после задержания. 26 июня Советский райсуд Махачкалы удовлетворил антикоррупционный иск заместителя генерального прокурора к Магомед-Султану Магомедову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, полученного в результате коррупционных нарушений. 1 июля стало известно, что, что Магомедов был освобожден от должности госсекретаря Дагестана, которую он занимал с 2021 года.

Подробнее — в материале «Ъ-Кавказ» «Нефть вырвалась на волю».

Тат Гаспарян