Дагестанская компания построит на Каспийском курорте МФЦ за 1,2 млрд рублей

В Дагестане приступили к строительству многофункционального центра (МФЦ). Проектом занимается институт развития Кавказ.РФ. Со строительной компанией «Жилье» уже заключили контракт на сумму в 1,23 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Кавказ.РФ.

В четырехэтажном здании площадью 7,5 тыс. кв. м. разместят ресторан на 84 посадочных места, кафе на 100 мест, торговые площади, аптека, медпункт, пункт полиции и спасательная служба.

Рабочая документация по проекту будет готова к марту 2026 года, а основной период строительства продлится до августа 2027 года. Ввести объект в эксплуатацию планируется в сентябре 2027 года.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО СМК (строительно-монтажная компания) «Жилье» зарегистрировано в Каспийске в 2006 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Генеральный директор — Магомедрасул Алиев, бенефициар — Али Алиев. Выручка за 2024 год составила 2,2 млрд руб., чистая прибыль — 35,4 млн руб.

Мария Хоперская