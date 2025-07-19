Главные новости за 20 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Ночью над Краснодарским краем сбили беспилотник. Всего над регионами России сбили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

В Краснодарском крае предварительный ущерб сельхозпроизводителей от засухи оценивается в 1,5 млрд руб. Режим чрезвычайной ситуации действует в девяти муниципальных образованиях региона.

Власти Сочи разработали программу для решения проблем с водоснабжением в городе. Для этого выделено финансирование. Об этом заявил глава города Андрей Прошунин во время пресс-конференции по итогам первого года работы.

В Анапе в 2025 году подготовили для туристов 1,6 тыс. объектов размещения. Из них 60 располагают собственными бассейнами, аква- и спа-центрами.

В Сочи в 2026 году откроется новый технологический кластер на улице Транспортной, который станет центром для высокотехнологичных компаний.

В Темрюкском районе Краснодарского края волонтеры обнаружили локальные выбросы нефтепродуктов на берег. Протяженность загрязненного участка составляет несколько км от поселка Волна до Веселовки.

Реконструкция аэропорта Геленджика завершится 31 марта 2027 года, после чего авиагавань сможет принимать широкофюзеляжные воздушные суда.

Количество задерживающихся поездов в Крым и из него увеличилось до шестнадцати. Компания предупредила, что время опозданий может измениться. Пассажиров обеспечивают питанием и питьевой водой.