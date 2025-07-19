Ночью над Краснодарским краем сбили беспилотник
В течение прошедшей ночи над территорией Кубани уничтожили беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ
Всего над регионами России сбили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Больше всего над Ростовской областью — 24, над Московским регионом — 16, 11 — над Брянской областью, 10 — над Калужской областью, три — над территорией Курской области, по два — над Орловской, Тульской и Липецкой областями, а также один — над Кубанью.
Информация о разрушениях на территории Краснодарского края не поступала.