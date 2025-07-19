В Сочи создали программу для решения проблем водоснабжения

Власти Сочи разработали программу для решения проблем с водоснабжением в городе. Для этого выделено финансирование. Об этом заявил глава города Андрей Прошунин во время пресс-конференции по итогам первого года работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Одной из основных причин нестабильного водоснабжения на территории города-курорта является максимальный расход воды на протяжении всего года. Из-за этого ситуация усугубляется. Мэр подчеркнул, что ранее Сочи был летним курортом с сезонным наплывом отдыхающих, однако теперь туристы приезжают круглый год, что создает постоянную нагрузку на систему водоснабжения.

Планируется строительство новых водозаборов и реконструкция очистных сооружений города. Для обеспечения водой горного кластера прокладывается водовод из Адлера. На данный момент построено около 10 км магистрали. В планах — проведение еще 80 км водной инфраструктуры.

Кроме того, Сочи войдет в федеральную программу, которую Минстрой разработал для всех субъектов России.

Алина Зорина, Андрей Куценко