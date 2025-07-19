Реконструкцию аэропорта Геленджика завершат в марте 2027 года

Реконструкция аэропорта Геленджика завершится 31 марта 2027 года, после чего авиагавань сможет принимать широкофюзеляжные воздушные суда. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора авиагавани Ивана Таранченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саркис Айвазян Фото: Саркис Айвазян

Аэропорт Геленджика находится в процессе временной реконструкции. Раньше на его территории действовали ограничения по перронам, была всего одна стоянка, которая могла принимать узкофюзеляжные самолеты. После завершения работ эти ограничения будут сняты.

Напомним, что аэропорт Геленджика возобновил авиасообщение по внутренним маршрутам 18 июля 2025 года впервые за три года. Авиагавань входила в число аэропортов юга России, которые с 2022 года не принимали воздушные суда по соображениям безопасности. Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтвердили специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения.

Алина Зорина