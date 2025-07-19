Количество задерживающихся поездов в Крым и из него увеличилось до шестнадцати

По состоянию на 16:00 мск по направлению в Крым и из него задерживаются 16 поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По направлению в Крым опаздывает восемь поездов из Омска, Москвы и Санкт-Петербурга. Время задержки составляет от одного до 10 часов.

Из Крыма задерживаются поезда в Москву, Смоленск и Санкт-Петербург. Время задержки составов достигает от 9,5 до 1,5 часов.

Компания предупредила, что время опозданий может измениться. Пассажиров обеспечивают питанием и питьевой водой. Начальники составов информируют людей о текущих задержках.

Алина Зорина