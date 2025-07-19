В Темрюкском районе обнаружили новые выбросы мазута

В Темрюкском районе Краснодарского края волонтеры обнаружили локальные выбросы нефтепродуктов на берег. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Выбросы мазута диаметром до 10 см обнаружили 18 июля во время утреннего мониторинга береговой линии. Протяженность загрязненного участка составляет несколько км от поселка Волна до Веселовки.

К уборке нефтепродуктов привлекли 70 сотрудников МЧС, 48 представителей «Кубань-СПАС» и 12 волонтеров.

Алина Зорина