В Анапе работают 1,6 тысячи объектов размещения

В Анапе в 2025 году подготовили для туристов 1,6 тыс. объектов размещения. Из них 60 располагают собственными бассейнами, аква- и спа-центрами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Помимо традиционного пляжного досуга, Анапа развивает альтернативные направления, среди которых гастрономический и винный туризм, экологические маршруты, оздоровительные и событийные программы. У туристов востребован также отельный формат отпуска. Город возглавляет рейтинг региона по числу объектов, функционирующих по принципу «все включено» — их насчитывается 68.

В Анапе действуют 38 достопримечательностей для показа туристам, две из которых появились недавно. В городе также есть «Аллея Памяти», Кипарисовое озеро, возвышенности, каньон, Савина и Лобанова щель на территории заповедника «Утриш».

Туристические компании организуют экскурсионные программы. Наиболее востребованным стало эногастрономическое направление. За последние два года число посетителей винодельческих предприятий удвоилось. В Краснодарском крае из 30 объектов винного туризма половина размещается в Анапе и Темрюкском районе. Кроме виноделен, гостей принимают сыроварни, улиточные и устричные фермы, рыбные хозяйства.

На курорте проводятся детские и молодежные фестивали. В честь Дня семьи, любви и верности организован фестиваль «Белая ромашка Анапы». В сентябре состоится кинофестиваль «Киношок». Анапа станет одной из площадок традиционного эногастрономического события «Черноморская винная неделя» в конце сентября.

По данным администрации региона, возобновление работы аэропорта в Геленджике должно обеспечить Анапе дополнительный приток туристов. Расстояние между городами составляет 86 км, путь пролегает вдоль береговой линии. Добраться можно на автомобиле, автобусе, такси или трансфере.

Алина Зорина