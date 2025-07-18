Главные новости за 18 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

ООО «Сбербанк Инвестиции» вошло в капитал ООО «Фрегат», владеющего одноименным заводом по выпуску вторичного свинца в подмосковном Вознесенске. Долю структура Сбера приобрела у петербургской компании «Озбэттериз» (представляет в РФ интересы белорусского холдинга 1АК-Group). Сделка похожа на компромисс между бизнес-интересами и необходимостью институциональной легитимизации, где Сбер получает доступ к стратегическому активу на стадии роста, а белорусский холдинг — внутреннего союзника, репутационный и юридический щит в условиях санкционного давления, говорят эксперты. Подробнее — в нашем материале.

За полгода в Санкт-Петербурге признали банкротами 8164 тыс. человек, тогда как за аналогичный период 2024 года такой статус получили 5798 петербуржцев. Показатель этого года превзошел прошлогодний в 1,5 раза, сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Федресурса. Количество процедур внесудебных банкротств возросло на 20%, преодолев отметку в 270 дел. В таких случаях размер долга россиянина составляет менее миллиона рублей, гражданин может подать заявку через МФЦ.

АО «Красный нефтяник» (дочерняя структура девелопера «ПИК») планирует снести здания на улице Салова, 32-34. Компания уведомила Госстройнадзор о намерениях отправить под снос 29 объектов в Петербурге. Планы застройщика свидетельствуют о том, что проект редевелопмента под жилье территории предприятия «Красный нефтяник» во Фрунзенском районе переходит в активную стадию. В прошлом веке там была крупная нефтебаза с мощностями по переработке и железнодорожными путями.

Президент России Владимир Путин наградил председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского Орденом Дружбы. Он присужден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа. Глава государства отметил заслуги и других петербургских деятелей. Ордена Александра Невского удостоен председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и Правоохранительных органов Василий Волобуев.

Муниципальный депутат МО Парголово досрочно лишился полномочий в связи с утратой доверия. Причиной стало отсутствие сведений о доходах за 2024 год, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга. Проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции провела прокуратура Выборгского района. Сотрудники надзорного органа установили, что один из муниципальных депутатов не подал декларацию о доходах или уведомление об отсутствии сделок.

Полиция Волосовского района Ленинградской области возбудила уголовное дело по факту дорожной аварии с питбайкером на трассе «Нарва». ДТП с пострадавшим произошло 16 июля в 14:20 на 77 км автодороги. По уточненным данным, 68-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen Tiguan выполнял разворот с обочины. При этом он не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу и допустил столкновение с питбайком Renthal, который под управлением 16-летнего юноши двигался в попутном направлении.

Следствие предъявило обвинение жительнице Санкт-Петербурга в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Ее задержали, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ. Фигурантка разместила информацию в социальной сети в ноябре 2024 года.

Готовое здание с земельным участком под медицинский центр в Кудрово выставили на торги. Начальная стоимость лота определена в 1,5 млрд рублей, следует из информации на сайте Российского аукционного дома. Объект построен на Центральной улице. Общая площадь пятиэтажного здания составляет 6,7 тыс. кв. метров, предусмотрен подземный паркинг.

В первом полугодии 2025 года доходы от эксплуатации платного парковочного пространства в Петербурге составили около 3,9 млрд рублей. В эту сумму входят парковочные сессии, парковочные разрешения, абонементы и уплата штрафов, сообщили 18 июля в городском комитете по транспорту. В настоящий момент в Петербурге оформлено более 124 тыс. парковочных разрешений, свыше 24,5 тыс. из них выданы за первые шесть месяцев этого года. В перечне: парковочные разрешения жителей центральных районов (18 077), многодетные семьи (5 736), герои и почетные граждане Санкт-Петербурга (один человек).

Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор участникам организованной группы (ОГ), которые под видом риелторов осуществляли мошеннические сделки с недвижимостью. Фигурантам удалось завладеть квартирами на набережной Фонтанки, проспекте Энтузиастов, Петропавловской и Кирочной улицах, общая кадастровая стоимость объектов, приобретенных обманным путем, оценивается примерно в 50 млн руб., рассказали в объединенной пресс-службе городских судов. Согласно материалам дела, ОГ была создана в 2016 году, в нее по «приглашению» организатора вступили пять человек. Еще один «риелтор» действовал с участниками группой лиц по предварительному сговору.

Суд в Москве по обвинению во взяточничестве отправил в СИЗО зампреда правительства Новгородской области Станислава Шульцева. В регионе он курировал сферу транспорта и дорожного хозяйства, а также отвечал за строительство высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург». Станислав Шульцев был заключен под стражу по решению Басманного суда столицы. ГСУ СКР обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным «Ъ», ему инкриминируется получение взятки в размере 250 млн рублей.