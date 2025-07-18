Путин наградил спикера петербургского ЗакСа Бельского Орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского Орденом Дружбым. Он присужден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, следует из опубликованного официальном портале правовой информации указа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Глава государства отметил заслуги и других петербургских деятелей. Ордена Александра Невского удостоен председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и Правоохранительных органов Василий Волобуев. Главу контрольно-счетной палаты Петербурга Константина Желудкова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Орденом «За заслуги в культуре и искусстве» Владимир Путин наградил директора Санкт-Петербургской школы искусств имени М.И. Глинки Анну Никитину.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Петербурга Александр Беглов вручил актрисе Алисе Фрейндлих Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Татьяна Титаева