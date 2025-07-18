Отсутствие сведений о доходах привело к прекращению полномочий мундепа Парголово

Муниципальный депутат МО Парголово досрочно лишился полномочий в связи с утратой доверия. Причиной стало отсутствие сведений о доходах за 2024 год, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции провела прокуратура Выборгского района. Сотрудники надзорного органа установили, что один из муниципальных депутатов не подал декларацию о доходах или уведомление об отсутствии сделок.

Прокурор внес представление в адрес главы внутригородского муниципального образования поселок Парголово. Далее полномочия мундепа прекратили.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по подозрению в получении взятки в Ленобласти задержан глава совета депутатов Кузьмоловского поселения Юрий Спицын.

Татьяна Титаева