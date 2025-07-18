Число признанных банкротами петербуржцев увеличилось за год в 1,5 раза

За полгода в Санкт-Петербурге признали банкротами 8164 тыс. человек, тогда как за аналогичный период 2024 года такой статус получили 5798 петербуржцев. Показатель этого года превзошел прошлогодний в 1,5 раза, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Федресурса.

Количество процедур внесудебных банкротств возросло на 20%, преодолев отметку в 270 дел. В таких случаях размер долга россиянина составляет менее миллиона рублей, гражданин может подать заявку через МФЦ. По словам экспертов, свидетельства ухудшения платежеспособности населения наблюдались еще пять лет назад. Тогда был установлен мораторий на банкротство. В 2024 году граждане набрали кредитов ввиду роста ставок и ужесточения позиции ЦБ РФ, но не многие из них не проанализировали свои возможности по обслуживанию заемов.

На начало июня объем долга по кредитам в Петербурге превысил 56 млрд рублей. За пять месяцев он вырос на 15%. Большая часть банкротств (97,3%) в первом полугодии инициирована россиянами, 2,1% — заявления, 0,6% — требования ФНС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что арбитраж признал банкротом ООО МПК «Петровские деликатесы».

Татьяна Титаева