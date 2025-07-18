Петербурженке предъявили обвинение в распространении фейков о ВС РФ

Следствие предъявило обвинение жительнице Санкт-Петербурге в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Ее задержали, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ. Фигурантка разместила информацию в социальной сети в ноябре 2024 года. Подробности не уточняются.

Петербурженку задержали при проведении совместных мероприятий следователей СК совместно с оперативными сотрудниками. Далее фигурантке будет избрана мера пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жителя Петербурга отправили под домашний арест за фейки об армии и власти.

Татьяна Титаева