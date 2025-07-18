Платные парковки принесли в казну Санкт-Петербурга 3,9 млрд рублей за полгода

В первом полугодии 2025 года доходы от эксплуатации платного парковочного пространства в Петербурге составили около 3,9 млрд рублей. В эту сумму входят парковочные сессии, парковочные разрешения, абонементы и уплата штрафов, сообщили 18 июля в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В настоящий момент в Петербурге оформлено более 124 тыс. парковочных разрешений, свыше 24,5 тыс. из них выданы за первые шесть месяцев этого года. В перечне: парковочные разрешения жителей центральных районов (18 077), многодетные семьи (5 736), герои и почетные граждане Санкт-Петербурга (один человек). Помимо этого, 851 разрешение приходится на стоянку в зоне платной парковки электромобилей.

За весь прошлый год СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» собрало в бюджет 25,9 млрд рублей, отметили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал почти о 18 тыс. случаев парковки автомобилей в Петербурге с закрытыми госномерами или вообще без них.

Жанна Усаченко