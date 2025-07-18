ПИК возведет на ЖК на месте бывшей нефтебазы в Петербурге

АО «Красный нефтяник» (дочерняя структура девелопера «ПИК») планирует снести здания на улице Салова, 32-34. Компания уведомила Госстройнадзор о намерениях отправить под снос 29 объектов в Петербурге, пишет РБК.

Планы застройщика свидетельствуют о том, что проект редевелопмента под жилье территории предприятия «Красный нефтяник» во Фрунзенском районе переходит в активную стадию. В прошлом веке там была крупная нефтебаза с мощностями по переработке и железнодорожными путями. В 90-х предприятие перешло бывшим акционерам Петербургской топливной компании Ольге и Андрею Голубевым. В 2022 году компания продана группе ПИК.

На территории «Красного нефтяника» можно возвести до 250 тыс. кв. м жилья. ООО «Маяк», через которое ПИК владеет предприятием», в прошлом году выкупило соседний участок площадью 11,6 га — площадка бывшего Ленинградского карбюраторного завода им. Куйбышева. Там можно построить еще до 100 тыс. кв. метров жилой недвижимости комфорт-класса. При этом в пресс-службе девелопера не стали комментировать планы по завершению сноса объектов и началу редевелопмента.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем девелоперских сделок с землей в Петербурге и ЛО достиг 19,9 млрд рублей.

Татьяна Титаева