После тяжелой аварии с питбайкером на трассе «Нарва» возбуждено уголовное дело

Полиция Волосовского района Ленинградской области возбудила уголовное дело по факту дорожной аварии с питбайкером на трассе «Нарва». ДТП с пострадавшим произошло 16 июля в 14:20 на 77 км автодороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По уточненным данным, 68-летний водитель за рулем автомобиля Volkswagen Tiguan, выполнял разворот с обочины. При этом он не убедился в безопасности маневра, не уступил дорогу и допустил столкновение с питбайком Renthal, который под управлением 16-летнего юноши двигался в попутном направлении .

«Ъ-СПб» писал, что в результате ДТП подростка, управлявшего питбайком, госпитализировали. Его состояние врачи оценили как тяжелое. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), уточнили в полиции.

Андрей Цедрик