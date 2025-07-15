Депутат Европарламента: обсуждения новых санкций против РФ уже идут

Обсуждения 19-го пакета санкций Евросоюза против России уже неофициально ведутся, сообщил газете «Известия» депутат Европарламента из Чехии Томаш Здеховский.

Господин Здеховский отметил, что главные сложности вызваны технической «усталостью от санкций», а не политической. Новые меры усиливают контроль, включая борьбу с обходом санкций через третьи страны, расширение вторичных ограничений и уточнение экспортно-импортного контроля.

15 июля в Брюсселе министры иностранных дел ЕС обсудят 19-й пакет санкций против РФ. Для принятия новых ограничений и продления текущих требуется согласие всех 27 стран-членов.

Согласно заявлениям Еврокомиссии, в 18-й пакет санкций предполагается включить снижение потолка цен на российскую нефть: с $60 до $45 за баррель. А также введение санкций против еще 77 судов российского танкерного флота.

20 мая 2025 года Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России. В санкционный список попали 189 судов, которые Европа считает частью «теневого» танкерного флота РФ.